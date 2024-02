Sensation in der Leichtathletik: Deutsches Speerwurf-Talent (19) wirft über 90 Meter!

Max Dehning (19) sorgte am Sonntag in Halle/Saale für eine Sensation in der deutschen Leichtathletik. © IMAGO / Beautiful Sports

Der Athlet vom TSV Bayer 04 Leverkusen warf seinen Speer bei dem Wettkampf in Halle/Saale auf unglaubliche 90,20 Meter.

Damit gewann er nicht nur souverän, sondern knackte zahlreiche Rekorde. So ist er der jüngste Speerwerfer, der jemals diese magische Weite geknackt hat. In der Kategorie der U23-Athleten löste er nun den Briten Steve Backley ab. Dessen Bestweite stand bei 89,59 Metern.

"Ich war in der letzten Woche krank und konnte gar nicht richtig trainieren. Ich wollte den Wettkampf hier unbedingt mitnehmen, aber dass jetzt so eine Weite dabei rauskommt, das hat mich auch überrascht", sagte der 19-Jährige nach dem Wettbewerb bei Leichtathletik.de.

Am Sonntag war es sofort der erste Wurf in seinem ersten Wettkampf in diesem Jahr, in dem er für diesen fulminanten Rekord sorgte. Er übertraf damit auch die deutschen U23.-Bestweite, die seit dem Jahr 1995 bei 88,64 Metern vom jetzt als Trainer arbeitenden Boris Obergföll (50, geb. Henry) stammt.