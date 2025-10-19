Sensationell! Deutschland dank Tertsch Triathlon-Weltmeister

Wollongong/Darmstadt - Staffel- Olympia -Siegerin Lisa Tertsch hat sich als erste deutsche Triathletin den Weltmeister-Titel über die Kurzdistanz gesichert. Dabei lag sie vor dem Finale nur auf Rang vier.

So sieht eine Weltmeisterin aus: Lisa Tertsch sichert sich als erste Deutsche den Triathlon-Weltmeister-Titel. © Dean Lewins/AAP/dpa

Im Finale der World Championship Series im australischen Wollongong holte sich die 26-Jährige ihren zweiten Saisonsieg und setzte sich noch an die Spitze des Gesamtklassements. "Ich kann es gar nicht glauben. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich bin absolut überwältigt", sagte die Darmstädterin.



Nach 1,5 Kilometern Schwimmen, 40 Kilometern Radfahren und 10 Kilometern Laufen lag sie im Ziel in 1:56:50 Stunden 14 Sekunden vor der Italienerin Bianca Seregni und 26 Sekunden vor der Französin Emma Lombardi.

In der Gesamtwertung verbesserte sie sich vom vierten auf den ersten Platz vor der Französin Leonie Periault und der Britin Beth Potter.

"Ich habe nicht davon geträumt, sondern mich all die Tage nur auf mich konzentriert und darauf, was ich beeinflussen kann", sagte Tertsch. "Natürlich wusste ich, was für Konstellationen möglich wären, aber dass sich das Rennen so entwickelt, hätte ich nie erwartet."