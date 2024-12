Sie galten als Traumpaar der Leichtathletik: Dreisprung-Star packt über Missbrauch durch Olympiasieger aus

Spanien - Für die Öffentlichkeit waren sie ein Traumpaar der Leichtathletik , keiner ahnte, was sich hinter verschlossenen Türen abspielte. Nun hat Dreispringerin Ana Peleteiro (29) über das Martyrium durch ihren Ex-Freund ausgepackt.

Ana Peleteiro (29) hat über das Martyrium in ihrer ehemaligen Beziehung ausgepackt. © IMAGO / Marca

In einem Video auf TikTok berichtet die Spanierin von sexuellem Missbrauch in der Beziehung. "Er weckte mich nachts auf, um ohne meine Einwilligung Sex zu haben. Und dennoch blieb ich", erinnert sie sich an die toxische Verbindung.

Bei dem Beschuldigten soll es sich um den berühmten portugiesischen Dreispringer Nelson Évora (40) handeln, der 2008 bei den Olympischen Sommerspielen in Peking sowie bei der Weltmeisterschaft 2007 in Osaka Gold gewann.

"Er veränderte absolut alles an mir, von meiner Kleidung über meine Frisur bis hin zu meinem Verhalten gegenüber meiner Familie und schloss mich von vielen Menschen aus. Und dennoch blieb ich. Er sagte mir, dass unsere Beziehung leiden würde, wenn wir nicht jederzeit Sex hätten, wenn er wollte, und dass letztlich die, die nicht zu Hause essen würden, draußen essen würden", berichtet sie davon, wie der Mann mit den ivorischen Wurzeln sie zielgerichtet manipulierte.

Évora war derjenige, der in der Beziehung der beiden untreu war. So sei er von Reisen mit zahlreichen Knutschflecken an seinem ganzen Körper zurückgekehrt und hätte dies mit Mückenstichen begründet.