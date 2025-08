Sprint-Star kämpft gegen Online-Hass: "Kein Bock auf Bullshit"

Dresden/Berlin - Gina Lückenkemper (28) ist die schnellste Frau Deutschlands, zweifache Europameisterin und kann am Samstag bei den Finals 2025 in Dresden ihren vierten DM-Titel in Folge im 100-Meter-Sprint gewinnen. Doch all der Erfolg schützt nicht vor Hass im Internet. Sie will dieses fiese Spiel aber nicht mehr mitspielen.