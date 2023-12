Tragischer Unfall! Leichtathletin (†22) stürzt mit Quad in Schlucht und stirbt

Celia Bellicourt (†22) stürzte auf einem Quad in eine Schlucht und wurde erst Stunden nach dem Unfall entdeckt. © Screenshot/Instagram/nerjaatletismo

Wie spanische Medien berichteten, stürzte Celia Bellicourt bereits am Mittwoch in Arenas del Rey mit einem Quad eine tiefe Schlucht hinunter. Das Gefährt, das in einer Felsspalte stecken blieb, wurde erst am Donnerstag, also vermutlich viele Stunden nach dem Unfall, von einem Mann zufällig entdeckt.

Bellicourt war aber nicht alleine unterwegs, sondern wurde von einem Mann begleitet, der an der Unglücksstelle lebend gefunden wurde. Kurz nachdem um 13 Uhr am Donnerstag der Notruf bei der Polizei eingegangen war, eilten Einsatzkräfte zur Schlucht "Las Rajas" und orderten sofort einen Rettungshubschrauber, der den Verunglückten ins Krankenhaus flog.

Er soll mehrere Knochenbrüche erlitten haben. Für Belicourt hingegen konnten die Ärzte nichts mehr tun, sie atmete bereits nicht mehr, als sie gefunden wurde. Feuerwehrleute bargen ihre Leiche.

Publik wurde der schmerzliche Verlust der jungen Athletin durch einen Post ihres Vereins "Nerja Atletismo" auf Instagram.