Wurde er ermordet? Vermisster Ex-Weltmeister (†42) tot am Friedhof aufgefunden!

Bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2003 in Paris schnappte sich Jacques Freitag (†42, M.) die Goldmedaille. (Archivfoto) © JACK GUEZ / AFP

Wie Netwerk24 berichtete, wurde der frühere Spitzensportler tot im Gras in der Nähe eines Friedhofs in einem Vorort der südafrikanischen Hauptstadt Pretoria gefunden. An seinem Körper entdeckten die Ermittler anschließend mehrere Schusswunden.

Zuvor galt der WM-Champion von 2003 laut der Nachrichtenagentur Reuters rund zwei Wochen lang als vermisst, nachdem er zuletzt am späten Abend des 17. Juni mit einem bislang unbekannten Mann das Haus seiner Mutter verlassen hatte.

Gemäß einer offiziellen Vermisstenmeldung nahm die Person den Ex-Hochspringer im Auto mit und setzte ihn später an einem anderen Ort wieder ab.

Offenbar trug Freitag keine Ausweisdokumente bei sich, man habe ihn aber anhand seiner Körpergröße von 2,04 Metern sowie der getragenen Kleidung identifizieren können. Die Polizei geht demzufolge von einem Mord aus.

Wie das südafrikanische Nachrichtenportal IOL darüber hinaus berichtete, habe der Olympia-Teilnehmer von 2004 nach seinem Karriereende 2013 mit Drogenproblemen zu kämpfen gehabt.