Weitsprung-Revolution? Olympiasieger rebelliert: "Wenn das passiert, höre ich auf!"

Carl Lewis (heute 62) dominierte in den 80er und 90er Jahren im Sprint und Weitsprung nach Belieben, wurde als "Leichtathlet des Jahrhunderts" ausgezeichnet. © Bildmontage: TOSHIFUMI KITAMURA / AFP

Für den größten Weitspringer der Geschichte ist die angedachte Revolution nichts weiter als eine Schnapsidee.

"Vielleicht sollte man mit Aprilscherzen bis zum 1. April warten", sagte Carl Lewis zu den Überlegungen des Leichtathletik-Weltverbandes, den seit der Antike bewährten Absprungbalken durch eine Absprungzone zu ersetzen: "Beim Basketball macht man ja auch nicht den Korb größer, wenn viele Leute daneben werfen."



Auf den Weitsprung übertragen haben die Weltverbands-Granden um Präsident Sebastian Coe (67) aber genau dies vor.

"Bei den Weltmeisterschaften 2023 waren rund ein Drittel der Sprünge ungültig", rechnete der Brite am Rande der Hallen-WM in Glasgow am vergangenen Wochenende vor, das sei doch langweilig für das Publikum.

"Unser Sport ist 150 Jahre alt. Es gibt unantastbare Elemente, die wir schützen wollen. Aber es gibt auch Bereiche, welche die Zuschauer kaltlassen", sagte Coe mit Blick auf den Weitsprung.