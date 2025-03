Leiter des Olympia-Stützpunktes schlägt Alarm: "Wir verlieren die Trainer"

Der Ex-Handball-Coach appellierte an die stark vertretene Politik: "Die Trainer so zu würdigen, dass sie auch zukünftig Spitzenleistungen für Sachsen entwickeln können." Er fordert: "Jetzt sind die Trainer dran."

Deshalb holte Pöhler vor seiner Laudatio für den Trainer des Jahres 2024 aus. "Die Kategorie lebt davon, dass sie entsprechend angemessen vergütet wird. Anders als im Team- oder Profisport haben unsere Nachwuchstrainer in den letzten Jahren nicht die Wertschätzung erfahren, die sie erfahren müssten", so der 44-Jährige.

Sachsens Sportminister Armin Schuster (63, CDU) schwor bei der Gala die Anwesenden auf harte Jahre ein. Geld sei nicht mehr reichlich da, aber er kämpfe für die Trainerausbildung und Olympia im Freistaat. © Kristin Schmidt

Während Schuster sich schmückt, dass er die akademische Trainer-Ausbildung an der DHfK in Leipzig etablieren will - sollte im Herbstsemester losgehen, wenn das Geld da ist -, müssen die aktuellen Trainer, ordentlich bezahlt werden. Derzeit verdienen sie weniger als Sportlehrer an den Schulen bei weniger Stunden, deshalb wechseln viele.

Würde sich das Gehalt wie in Sachsen-Anhalt an den Lehrern orientieren, müsste der Freistaat als Geldgeber laut TAG24-Informationen 1,2 Millionen Euro mehr pro Jahr berappen.

Schuster erklärte bei der Gala aber mit Blick auf die Haushaltsverhandlungen: "Wir werden durch ein Tal marschieren, müssen den Gürtel enger schnallen."