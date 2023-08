MagentaSport verliert beliebte Moderatorin! Sie ist ihr Ersatz

Anett Sattler (40) moderierte seit 2017 für MagentaSport © IMAGO / MaBoSport

Die neue Streamingplattform "DynMedia" hat die gebürtige Potsdamerin abgeworben. Schon seit einigen Wochen betreibt Sattler Werbung für den Start des neuen Angebots, am Montagabend bestätigte sie ihren Abschied von Magenta selbst mit einem Post bei Instagram.

"Heute ist der Tag, an dem diese gemeinsame Reise vorerst endet. Morgen beginnt nicht nur ein neuer Monat, sondern auch ein neuer (beruflicher) Lebensabschnitt mit neuen (alten) Aufgaben und Sportarten. Ich freu mich sehr drauf und nehm euch gerne mit, wenn ihr mögt", schrieb sie.

Zuvor hatte sie einen Kurzabriss ihrer Zeit bei Magenta gegeben, wo sie vor sechs Jahren ihr Engagement startete und in kurzer Zeit zum Gesicht der Berichterstattung über die 3. Liga im Fußball, beim Basketball und beim Eishockey wurde.

Sattler glänzte in all diesen Jahren in jeglichen Bereichen mit einem hohen Fachwissen, Schlagfertigkeit, Charme, präsentierte Hintergrundinfos. Zuvor wurde sie schon bekannt durch ihren Einsatz in der 2. Bundesliga für Sport1.