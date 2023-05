Marathon-Lauf für den guten Zweck: Mann trägt seinen kranken Freund über die Ziellinie

Unter anderem mit einem 24-Stunden- sowie einem 101-Meilen-Wohltätigkeitslauf sorgte der ehemalige britische Rugby-Star für Aufsehen. Besonders spektakulär waren aber auch seine sieben Marathons in einer Woche Ende letzten Jahres!

Seit der schweren Erkrankung seines Freundes setzt sich Kevin Sinfield unermüdlich für den Kampf gegen ALS ein. Der Brite organisiert außergewöhnliche Spendenaktionen und hat dadurch bereits mehrere Millionen Euro an Geldern für die Forschung einnehmen können.

Von dem einst kräftigen Rugby-Star Burrow ist aber leider nicht mehr viel übrig. Der Engländer erkrankte kurz nach dem Ende seiner Karriere im Jahr 2017 an der unheilbaren Krankheit ALS, die mit zunehmender Muskelschwäche und sogar Muskelschwund einhergeht.

Sinfield war viele Jahre lang Rob Burrows (40) Kapitän in der Rugby-Mannschaft Leeds Rhinos. Sie wurden enge Freunde.

Kevin Sinfield (40) erhielt den Ritterorden "Order of the British Empire". Dieser würdigt besondere Verdienste in den Bereichen Kunst, Wissenschaft sowie Gemeinnützigkeit und Wohlfahrt. © Steve Parsons / POOL / AFP

Auch der Marathon am Sonntag diente dem Sammeln von Spenden. Dieses Mal schob Sinfield seinen Freund über 40 Kilometer in einem Spezialrollstuhl vor sich her.

Den letzten Meter trug er Burrows in seinen Armen. Eine Szene, die wirklich berührt.

Kevins Wirken machte auch das britische Königshaus auf ihn aufmerksam!

Prinz William (40) verlieh dem 42-Jährigen Anfang 2022 in Windsor Castle im Namen von Queen Elizabeth II. (†96) den Ritterorden "Order of the British Empire".