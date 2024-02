Marathon-Weltrekordhalter Kiptum stirbt bei Unfall: Neue Details enthüllt!

Kenia - Eine Nation trauert um ihren Helden: Am vergangenen Freitag wurde der verstorbene Marathon-Weltrekordhalter Kelvin Kiptum (†24) in seiner kenianischen Heimat beigesetzt. Auch die Todesursache steht inzwischen offiziell fest: Kiptum verstarb an den Folgen des Autounfalls - war allerdings beim Fahren betrunken!