Mit Freudentränen: Springreiter Vogel triumphiert in Aachen

Aachen - Europameister Richard Vogel hat in Aachen für einen Heimsieg beim Großen Preis der Springreiter gesorgt. Mit seinem Olympia-Hengst United Touch blieb der 29-Jährige in beiden Durchgängen fehlerfrei.

Richard Vogel (29) hat beim Großen Preis der Springreiter in Aachen einen Heimsieg gefeiert. © Stefan Lafrentz/dpa

1,79 Sekunden langsamer war José Maria Larocca aus Argentinien auf Finn Lente. Sophie Hinners wurde mit Iron Dames Singclair Dritte und rundete als weitere Lokalmatadorin das starke deutsche Ergebnis ab.

"Ich bin gerade überwältigt", sagte Vogel dem WDR. Seit vielen Wochen habe er den Sieg in Aachen, wo vom 11. bis 23. August auch die Weltmeisterschaft stattfinden wird, im Blick gehabt. "Das ist ein Moment, den es nur einmal im Leben gibt", meinte Vogel, der sich gegen die besten Reiter der Welt behauptete.

Durch den Triumph erhielt Vogel einen Bonus in der Grand-Slam-Wertung, weil er im März bereits bei den Dutch Masters in ’s-Hertogenbosch gewonnen hatte.

Somit hat er schon einmal 500.000 Euro sicher. Bei weiteren Siegen bei den Grand-Slam-Turnieren in Calgary und Genf könnte der Bonus sogar auf zwei Millionen Euro ansteigen.