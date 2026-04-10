Mit nur 15 Jahren! Wunderkind schreibt Snooker-Geschichte, nächster Eintrag könnte folgen

Warschau (Polen) - Ist er überhaupt zu stoppen? Mit gerade einmal 15 Jahren mischt Michał Szubarczyk (15) die Snooker -Welt kräftig auf und deutet schon jetzt an, dass er für Großes gemacht ist.

Michał Szubarczyk (15) ist noch lange nicht volljährig und sorgt dennoch bereits für mächtig Wirbel in der Snooker-Welt. © IMAGO / Sportimage

Mit einem beeindruckenden 10:8-Erfolg über den deutlich erfahreneren Engländer Sanderson Lam (32) hat der Teenager in der WM-Qualifikation ein weiteres Ausrufezeichen gesetzt.

Szubarczyk darf damit weiter von einem Ticket fürs altehrwürdige Crucible Theatre von Sheffield träumen. Sollte ihm der Einzug in die Endrunde gelingen, würde er zudem den Belgier Luca Brecel (31) als jüngsten WM-Teilnehmer der Geschichte ablösen, der 2012 im Alter von 17 Jahren und 45 Tagen antrat.

Seinen Platz in den Geschichtsbüchern hat sich der in Lubin geborene Nachwuchs-Star allerdings schon zuvor gesichert. Durch den Sieg gegen Ng On Yee (35), dreimalige Weltmeisterin der Damen, wurde der Teenie mit nur 15 Jahren, zwei Monaten und 25 Tagen zum jüngsten Gewinner eines WM-Quali-Spiels.

Der Hype um seine Person ist dem jungen Polen längst bewusst, auch über die Landesgrenzen hinaus. Dennoch bleibt Szubarczyk, der sich 2025 schon zum U21-Weltmeister gekrönt hatte, bemerkenswert cool.

"Ich weiß, was über mich geschrieben wird, aber ich versuche, es so wenig wie möglich zu lesen", sagte der 15-Jährige nach seinem Auftakterfolg. "Ich mache meinen Job und lasse alles seinen Lauf nehmen."