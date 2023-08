Mit nur 42 Jahren: Frühere Olympia-Schwimmerin plötzlich verstorben

Helen Smart (†42) 1998 bei den Commonwealth Games in Malaysia. (Archivfoto) © Emmanuel DUNAND / AFP

Die ehemalige Weltklasse-Rückenschwimmerin trat 1998 unter ihrem Mädchennamen Don-Duncan für Großbritannien bei den Commonwealth Games in Kuala Lumpur an und sicherte sich in den darauffolgenden Jahren jeweils eine Silbermedaille bei der Welt- und Europameisterschaft.

Nachdem sie ihr Land 2000 auch bei den Olympischen Spielen in Sydney repräsentiert hatte, beendete sie ihre sportliche Karriere und wurde Lehrerin an der Worsley Mesnes Community Primary School im englischen Wigan.

Bereits am Sonntag informierte die Schule, wo Smart mittlerweile als Schulleiterin im Amt war, auf Facebook über das unerwartete Ableben der Ex-Athletin.

"Mit großer Trauer muss ich den plötzlichen Tod unserer geliebten Schulleiterin, Frau Helen Smart, verkünden. Unser herzliches Beileid gilt Helens Familie in dieser sehr schwierigen Zeit", schrieb Alison Halliwell, Vorsitzende der örtlichen Aufsichtsbehörde.

Smart hinterlässt ihren Ehemann Craig sowie zwei Kinder. Die genauen Gründe für den Tod der einstigen Olympionikin sind bislang nicht bekannt.