Auf dem Heimweg: US-Rennfahrerin (†24) stirbt bei Verkehrsunfall!

Seymour (USA) - Unfall-Tragödie um Ashlea Albertson (†24)! Die US-amerikanische Rennfahrerin kam bereits am vergangenen Freitagmorgen bei einem schweren Crash ums Leben. Allerdings saß sie dabei nicht selbst am Steuer.

Motorsportlerin Ashlea Albertson (†24) starb auf dem Heimweg vom Urlaub bei einem Autounfall. © Screenshot/Instagram/ashdog_racing

Ihr Vater, Todd Albertson, bestätigte den erschütternden Tod seiner Tochter am Dienstag in einem herzergreifenden Video auf Facebook.

"Sie war ein gutes Kind, ein besserer Mensch und sie liebte es einfach, Rennen zu fahren", sagte ihr Papa mit Tränen in den Augen. "Sie liebte die Gemeinschaft und Ihr alle habt so viel für sie getan. Ich danke Euch von ganzem Herzen."

Die junge Motorsportlerin starb jedoch nicht auf der Rennstrecke, sondern als Beifahrerin bei einer Kollision auf einer Schnellstraße in Jackson County, wenige Kilometer südlich der Stadt Seymour im US-Bundesstaat Indiana, wie die Daily Mail berichtet.

Demnach befand sich Albertson mit ihrem Verlobten Jacob Kelly (31) in einem 2018 GMC Terrain nach einer Urlaubsreise auf dem Rückweg in ihre Heimatstadt Greenfield. Nach Angaben der örtlichen Indiana State Police ereignete sich das Unglück gegen 11.30 Uhr.

Ein Mann (22) am Steuer eines Chevrolet Malibu soll auf der rechten Spur neben dem SUV des Paares gefahren sein. In der Folge hätten beide Fahrer beschleunigt und sich so gegenseitig am Überholen gehindert.