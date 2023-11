52 neue Strafen? F1-Rennstall legt Protest gegen USA-GP ein - Ein Deutscher könnte profitieren!

Nico Hülkenberg (36) kam beim Großen Preis der USA nicht über Rang elf hinaus - das könnte sich nun ändern. © Chandan Khanna / AFP

Es war bitter für Nico Hülkenberg (36): Durch die Disqualifikation von Hamilton und Leclerc rutschte der Haas-Pilot zwar zwei Positionen nach oben, landete dadurch aber auf dem undankbaren elften Platz - ab dem zehnten gibt es zumindest einen WM-Punkt.

Doch genau daran will sein Rennstall nun arbeiten! Denn beim USA-GP gab es zahlreiche Verstöße gegen das Tracklimit, es wurde also die Streckenbegrenzung verbotenerweise überfahren - ab dem vierten Vergehen gibt es dafür normalerweise pro Verstoß eine Fünf-Sekunden-Zeitstrafe.

Während das in einigen Fällen auch geahndet wurde, war die Kameraqualität in Kurve sechs zu schlecht, um die Verstöße zweifelsfrei nachweisen zu können, es wurde also niemand für die Überschreitung des Tracklimits in Kurve sechs bestraft.

Doch die Rennleitung hatte zu dem Zeitpunkt keinen Zugriff auf die Bordkamera-Videos der Fahrer, die zahlreiche Überschreitungen eindeutig belegen, inzwischen liegen diese aber vor.

Haas betrachtet das als neues Beweismittel - tauchen neue Beweise auf, kann innerhalb von 14 Tagen Protest gegen die Wertung eines Rennens eingelegt werden, was der amerikanische Rennstall laut Auto Motor und Sport am 3. November und damit innerhalb der Frist tat.