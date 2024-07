Alles oder nichts! Diese beiden Formel-1-Piloten stehen vor dem Aus

Mogyoród (Ungarn) - Für zwei Piloten scheint in der Formel 1 die Stunde der Wahrheit zu schlagen! Daniel Ricciardo (35) und Sergio Pérez (34) stehen mit dem Rücken zur Wand, das kommende Rennen könnte zukunftsweisend sein.

Daniel Ricciardo (35) am Scheideweg: Gehen der 35-Jährige und Visa RB schon bald getrennte Wege? © BENJAMIN CREMEL / AFP

Am kommenden Wochenende findet der Große Preis von Ungarn statt, dabei steht Daniel Ricciardo gehörig unter Druck! Viel klarer könnte die Ausgangslage für den 35-Jährigen, der bei Visa RB unter Vertrag steht, kaum sein:

Entweder winkt dem Australier der Verbleib in der Rennsport-Königsklasse, gar von einem Wechsel zu Red Bull Racing ist die Rede - oder eben das Aus!

Ein wahres Alles-oder-Nichts-Szenario, das seinesgleichen sucht. Doch wie konnte es so weit kommen?

Die Leistungen, die den Routinier an diese Weggabelung gebracht haben, sind keineswegs zufriedenstellend und sorgten in den vergangenen Rennwochenenden bei den Verantwortlichen immer wieder aufs Neue für Kopfschütteln.

2022 wurde Ricciardo von McLaren entlassen - und das ohne Aussicht auf eine Rückkehr in die Formel 1. Das vorzeitige Karriereende war schon so gut wie in trockenen Tüchern, doch dann kam alles anders: Red Bull Racing verschaffte ihm einen Posten als Ersatzfahrer, ein Comeback ließ nicht lange auf sich warten.

Nyck de Vries (29) verlor seinen Posten als Fahrer bei AlphaTauri (heute: Racing Bulls), die Verantwortlichen des Rennstalls mussten einen Ersatz für den 29-Jährigen finden - und wurden mit Ricciardo fündig.