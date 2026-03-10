Das sind die Gewinner und die Verlierer des ersten F1-Rennens in Melbourne

Melbourne - Das erste Rennen der Formel-1-Saison 2026 ist vorüber und mit neuen Regularien, neuen Fahrern, Teams und einigen Unfällen, gab es an diesem ersten Wochenende viel zu besprechen. Wir stellen euch die Gewinner und die Verlierer des Grand Prix in Melbourne vor.

Für George Russell (28) ist es der sechste Sieg in seiner Karriere. © Scott Barbour/AP/dpa

George Russell: In dieser Liste darf der Rennsieger des Wochenendes nicht fehlen. Der 28-Jährige lieferte sich zu Beginn des Rennens ein packendes Duell mit Charles Leclerc (28) und profitierte dann von einer besseren Strategie. Er erlaubte sich keine Fehler und fuhr mit einer starken Leistung seinen sechsten Karrieresieg ein.

Mercedes: Zwischenzeitlich war Toto Wolff (54) im TV-Bild mit einem leichten Lächeln zu beobachten, als er seine zwei Silberpfeile auf Platz eins und zwei vorfand. Der Mercedes scheint zum Start dieser Saison das stärkste Auto zu haben, schon im Qualifying dominierten sie mit brutalen Rundenzeiten. Auch wenn Ferrari ihnen im Rennen dicht auf den Fersen war, sicherten sie sich mit einer besseren Strategie den Doppelsieg.

Arvid Lindblad: Der 18-Jährige Rookie überzeugte in seinem allerersten Rennen mit einer erstaunlichen Leistung. Durch einen überragenden Start katapultierte sich Lindblad zwischenzeitlich sogar auf Rang vier und bewies einmal mehr, dass er das Zeug zum Formel-1-Fahrer hat. Am Ende reichte es für den Fahrer der Racing Bulls für einen starken achten Platz.

Auch auf das Haas-Team muss bei den Gewinnern dieses Wochenendes ein Auge gelegt werden. Ollie Bearman (20) sicherte sich Platz sieben und Esteban Ocon (29) verpasste die Punkte auf Rang elf nur knapp.