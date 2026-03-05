Spiegel fallen ab, Gesundheit der Fahrer ist gefährdet! Formel-1-Team droht peinliches Debakel

Melbourne - Schon vor dem ersten Start in die neue Saison droht Aston Martin in der Formel 1 ein absolut peinliches Debakel: Nicht nur, dass die Spiegel am neuen Boliden abfallen, das Rennauto stellt auch noch eine Gefahr für die beiden Fahrer dar.

Schon bei den Testfahrten in Bahrain hatte der neue Formel1-Bolide von Aston Martin mit großen Problemen zu kämpfen. © Altaf Qadri/AP/dpa

Wie Teamchef Adrian Newey (67) vor dem Großen Preis von Melbourne in Australien mitteilte, bereiten dem Team in der Formel 1 die heftigen Vibrationen des Honda-Motors große Probleme.

Sogar die Spiegel würden am "AMR26" abfallen, doch das sei nicht einmal die größte Baustelle, sondern die Gefahr für die Gesundheit der beiden Piloten Fernando Alonso (44) und Lance Stroll (27). "Das viel größere Problem ist jedoch, dass sich die Vibrationen letztendlich auf die Finger des Fahrers übertragen werden", erklärte der Boss.

Beide Piloten haben schon viel im Motorsport-Zirkus erlebt, dürften von ihrem neuen fahrbaren Untersatz genauso enttäuscht sein, wie alle anderen im Team Aston Martin. So sei der erfahrene Alonso, immerhin zweifacher Weltmeister (2005, 2006), davon überzeugt, "dass er nicht mehr als 25 Runden am Stück fahren kann, ohne eine dauerhafte Schädigung der Nerven in seinen Händen zu riskieren", meint Newey.

Stroll rechne sogar damit, dass er nicht mehr als 15 Runden fahren kann, "bevor diese Schwelle erreicht ist". Trotz der düsteren Aussichten zeigt sich sein Teamkollege kämpferisch: "Dieses Team wird die Weltmeisterschaft gewinnen, es ist nur eine Frage der Zeit."