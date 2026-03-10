Verstappen gibt Versprechen ab: Bleibt er seine gesamte Karriere bei Red Bull?

Milton Keynes (Großbritannien) - Er ist eines der Aushängeschilder der Formel 1 : Max Verstappen (28). Jetzt spricht der vierfache Weltmeister über seine Zukunftspläne, die eigenen Werte und berichtet von einem Versprechen, das er dem verstorbenen Dietrich Mateschitz († 78) gegeben hat.

Im letzten Jahr waren erstmals intensive Gerüchte über einen Wechsel des Niederländers zu Mercedes aufgekommen, doch dazu sollte es nicht kommen.

"Ich bin dem Team seit Jahren loyal gegenüber. Sie wissen, dass Loyalität für mich eine sehr wichtige Sache ist, die in der Formel 1 nicht immer gegeben ist", sagte Verstappen in einem Interview mit der Times . "Aber natürlich versuchst du auch immer, das beste Team um dich herum zu haben."

Mit dem Rennen in Melbourne eröffnete Verstappen bereits die 13. Saison seiner Karriere, welche er ausschließlich im Red-Bull-Team verbrachte. In seinem ersten Jahr fuhr er noch für Toro Rosso, dem Schwester-Team, wurde dann aber schnell befördert.

Es ist durchaus vorstellbar, dass Verstappen (28) seine gesamte Karriere bei Red Bull verbringen wird. © Bradley Collyer/PA Wire/dpa

Wohl auch wegen eines Versprechens, das der 28-Jährige dem verstorbenen Gründer von Red Bull, Dietrich Mateschitz, gab: "Ich erinnere mich daran, als Dietrich noch am Leben war [...]. Ich habe ihm gesagt, dass es mein Traum wäre, dass ich meine gesamte Karriere bei Red Bull bleiben würde."

"Bevor er von uns gegangen ist, habe ich noch gesagt, dass ich diesen Traum gerne erfüllen würde. Und bis jetzt läuft das ziemlich gut", so der 28-Jährige weiter. Es ist anzumerken, dass Werte wie Loyalität und Zuverlässigkeit in seinem Kosmos eine immense Rolle spielen.

Das Thema, ob und wann Verstappen die Königsklasse verlassen wird, ist jedoch aktueller denn je. Im Up To Speed-Podcast äußerte er sich erneut dazu: "Ich nähere mich auf jeden Fall dem Ende. Ich würde sagen, dass die neuen Regularien alles andere als förderlich für die Dauer meiner Karriere sind, aber das ist egal. Ich bin froh über den Verlauf und hätte keine Probleme zu gehen. Ich habe andere Projekte."

Ein Abgang mitten in der Saison wäre für Max Verstappen unüblich, doch mittlerweile ist es alles andere als unvorstellbar, dass der Niederländer nach diesem Jahr nicht mehr in einem Formel-1-Wagen sitzen wird.