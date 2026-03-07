Folgenschwerer Fehler der Crew! Irre Crash-Szenen zum Start der Formel-1-Saison
Melbourne (Australien) - Irre Szenen beim Qualifying für das erste Rennen der Formel-1-Saison! Mercedes-Pilot Kimi Antonelli (19) wurde in der dritten Runde mit einem Lüfter auf dem Auto zurück auf die Strecke gelassen, der sich schnell löste und einen Unfall von Weltmeister Lando Norris (26) verursachte.
Nach nur einer Kurve verabschiedete sich das leuchtend grüne Kühlgebläse vom Mercedes und landete mitten auf der Strecke, wo Norris im McLaren kurz darauf nicht ausweichen konnte und voll über den Lüfter bretterte, der daraufhin in zig Teile zersprang.
Dabei wurde Norris' Frontflügel beschädigt, das Qualifying musste für die Aufräumarbeiten unterbrochen werden.
Wie war es überhaupt zu dem schweren Patzer gekommen? Antonellis Bolide war nach dem Freien Training derart schwer beschädigt, dass das Team auf Hochtouren an der Reparatur arbeiten musste und dafür unter anderem den für die Lüfter zuständigen Mitarbeiter von seiner Position abzog.
So bemerkte niemand, dass noch ein loses Teil auf dem Auto lag, als der 19-Jährige wieder auf die Strecke brauste. Die Rennleitung wertete den Zwischenfall schließlich als "Unsafe Release" und belegte Mercedes deshalb mit einer Geldstrafe von 7500 Euro.
Für Antonelli selbst hat das Lüfter-Malheur damit glücklicherweise keine Konsequenzen, er behält seinen zweiten Startplatz für das Rennen in Melbourne am Sonntag.
Formel 1: Auch Max Verstappen crasht im Qualifying
Der Zwischenfall um Antonelli und Norris war nicht die erste Unterbrechung im Qualifying. Schon im Q1 war es zu einem Crash von Max Verstappen (28) gekommen, der Red Bull des vierfachen Weltmeisters hatte blockiert und war daraufhin in die Streckenbegrenzung eingeschlagen.
Verstappen hielt sich im Anschluss mit schmerzverzerrtem Gesicht die Hand, konnte aber nach dem Röntgen Entwarnung geben, dass zumindest nichts gebrochen war.
Trotzdem zeigte sich der Niederländer ratlos, was den Unfallhergang anging.
"Ich habe einfach das Pedal getreten, und die gesamte Hinterachse hat komplett blockiert, was insbesondere bei diesen Formel-1-Autos sehr seltsam ist. Das habe ich in meinem ganzen Leben noch nie erlebt", sagte Verstappen nach dem Qualifying.
Durch sein frühes Ausscheiden muss er zum Saisonauftakt am Sonntag nun von ganz hinten starten.
