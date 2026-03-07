Folgenschwerer Fehler der Crew! Irre Crash-Szenen zum Start der Formel-1-Saison

Melbourne (Australien) - Irre Szenen beim Qualifying für das erste Rennen der Formel-1-Saison ! Mercedes-Pilot Kimi Antonelli (19) wurde in der dritten Runde mit einem Lüfter auf dem Auto zurück auf die Strecke gelassen, der sich schnell löste und einen Unfall von Weltmeister Lando Norris (26) verursachte.

Kimi Antonelli (19) war mit einem leuchtend grünen Gebläse auf die Strecke geschickt worden, das dort nicht hingehörte. © Paul Crock / AFP

Nach nur einer Kurve verabschiedete sich das leuchtend grüne Kühlgebläse vom Mercedes und landete mitten auf der Strecke, wo Norris im McLaren kurz darauf nicht ausweichen konnte und voll über den Lüfter bretterte, der daraufhin in zig Teile zersprang.

Dabei wurde Norris' Frontflügel beschädigt, das Qualifying musste für die Aufräumarbeiten unterbrochen werden.

Wie war es überhaupt zu dem schweren Patzer gekommen? Antonellis Bolide war nach dem Freien Training derart schwer beschädigt, dass das Team auf Hochtouren an der Reparatur arbeiten musste und dafür unter anderem den für die Lüfter zuständigen Mitarbeiter von seiner Position abzog.

So bemerkte niemand, dass noch ein loses Teil auf dem Auto lag, als der 19-Jährige wieder auf die Strecke brauste. Die Rennleitung wertete den Zwischenfall schließlich als "Unsafe Release" und belegte Mercedes deshalb mit einer Geldstrafe von 7500 Euro.

Für Antonelli selbst hat das Lüfter-Malheur damit glücklicherweise keine Konsequenzen, er behält seinen zweiten Startplatz für das Rennen in Melbourne am Sonntag.