Dicke Luft in der Formel 1! Fetter Team-Zoff wegen Verstappen

Shanghai (China) - Schon zum vierten Mal fuhr diese Saison Max Verstappen (26) am Sonntag in China als Erster über die Ziellinie. Doch während sportlich nach fünf Rennen alles klar scheint, gibt es bezüglich seiner Zukunft großen Zoff!

Und wieder fährt in der Formel 1 Red Bull vorneweg! Verstappen ist nach starkem Serienstart auf bestem Kurs, sich zum vierten Mal in Folge zum Weltmeister zu küren. Und nächste Saison?

Mercedes-Chef Toto Wolff (52) umgarnt schon seit einiger Zeit Red-Bull-Pilot Max Verstappen. © Asanka Brendon Ratnayake/AP/dpa

Rein rational spricht aus Verstappens Sicht wenig für einen Wechsel zu Mercedes, das gibt selbst Toto Wolff zu. "Aber ich denke nicht, dass das der einzige Grund ist, dort zu bleiben, wo man ist", so der 52-Jährige.

Verstappen habe in seiner Betrachtung mehr "Tiefe", außerdem seien diesem auch andere Faktoren wichtig.

Red-Bull-Teamchef Horner stellt hingegen klar: "Ich kann ihnen versichern, dass es keine Unklarheiten gibt, wo Max Verstappen nächstes Jahr fahren wird."



Und was meint Verstappen selbst zu seiner Zukunft? "Ich habe einen Langzeitvertrag mit dem Team unterschrieben. Das Einzige, was ich von Beginn an gesagt habe, ist, dass ich eine friedliche Umgebung haben will."

Das war nach den Vorwürfen um Teamchef Horner nicht immer der Fall. Aktuell scheint sich im Red-Bull-Lager Ruhe und Alltag einzustellen. Gute Voraussetzungen für einen Verbleib Verstappens.