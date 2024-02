Schwere Vorwürfe einer Mitarbeiterin? Red Bull ermittelt gegen eigenen Teamchef!

Milton Keynes (England) - In der Formel 1 bahnt sich offenbar ein handfester Skandal an! Red Bull hat eine interne Untersuchung gegen den eigenen Racing-Teamchef Christian Horner (50) eingeleitet. Es soll um schwere Vorwürfe und unangemessenes Verhalten gehen.

Unter der Leitung von Christian Horner (50, r.) gewann Max Verstappen (26) zuletzt drei WM-Titel am Stück. Nun hat Red Bull eine interne Ermittlung gegen den Teamchef aufgenommen. © Mark Thompson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Das bestätigte der britische Erfolgs-Rennstall im Besitz des österreichischen Getränkeherstellers am Montag übereinstimmenden Medienberichten zufolge in mehreren Statements.

"Nachdem das Unternehmen von den jüngsten Anschuldigungen erfahren hat, wurde eine unabhängige Untersuchung eingeleitet. Diese ist bereits im Gange und wird von einem externen Fachanwalt durchgeführt", hieß es etwa in einer Stellungnahme gegenüber F1-Insider.



Demnach nehme der Weltkonzern die Vorwürfe "sehr ernst" und wolle die Aufarbeitung "so bald wie möglich" abschließen. Weitere Kommentare seien zum jetzigen Zeitpunkt jedoch nicht angebracht.

Was dem 50-jährigen Teamchef konkret zur Last gelegt wird, ist im Moment noch unklar. Die niederländische Tageszeitung De Telegraaf schrieb in einem Bericht unter Bezugnahme auf mehrere Quellen von "grenzüberschreitendem Verhalten" gegenüber einer Mitarbeiterin von Red Bull Racing.

Laut F1-Insider seien Gerüchte bereits im Zuge des Hahnenkamm-Skirennens in Kitzbühel vor rund zwei Wochen aufgekommen.

Das Wintersport-Event wurde von mehreren Formel-1-Funktionären wie Mercedes-Boss Toto Wolff (52) und McLaren-CEO Zak Brown (52) besucht.