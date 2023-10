Die Kameras hielten voll drauf: Massive Kritik an Formel 1 nach Horror-Rennen in Katar!

In der brütenden Hitze von Katar konnte Logan Sargeant (22) das Rennen nicht zu Ende bringen. © AFP/Karim Jaafar

Temperaturen von mehr als 30 Grad auch noch nach dem Rennende und eine Luftfeuchtigkeit von über 80 Prozent verwandelten die Cockpits der Rennfahrer in eine Sauna.

Für Logan Sargeant einfach zu viel! Der Amerikaner, der gerade seine erste Saison in der Formel 1 absolviert, musste das Rennen völlig dehydriert schon nach 41 von 57 Runden aufgeben.

Bereits in der 35 Runde funkte er an sein Team, dass es ihm gar nicht gut gehe. Williams-Teamchef James Vowles (44) wollte ihn schon an die Box holen, der Newcomer gab sich aber noch nicht geschlagen und fuhr weitere sechs Runden, bevor er sich eingestand, dass es so nicht weiterging.

In der Box angekommen versuchte Sargeant dann, aus seinem Boliden zu klettern, doch es wollte ihm lange nicht gelingen.

Und genau diese Szenen hielten die Kameras ganz bewusst fest: Die Williams-Mitarbeiter versuchten immer wieder, Sargeant vor den Kameras abzuschirmen, doch letztendlich wurde der gesamte Kampf des 22-Jährigen mit seinem Auto aufgenommen und ausgestrahlt.