Unmenschliche Bedingungen! Formel-1-Pilot übergibt sich während des Rennens in seinen Helm

Katar - Unterhaltung um jeden Preis? Das schien am Wochenende das Motto in der Formel 1 zu sein. Denn beim Großen Preis von Katar litten die Fahrer unter extrem schwierigen Bedingungen. Bei 35 Grad Außentemperatur und fast 50 Grad im Cockpit wurden die Sportler in ihren Boliden förmlich gegrillt.