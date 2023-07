Dieser Top-Star hat ab sofort wieder ein Formel-1-Cockpit!

Daniel Ricciardo (34) wird in die Formel 1 zurückkehren. (Archivbild) © BEN STANSALL / AFP

Von 2014 bis 2018 fuhr Ricciardo für den Top-Rennstall Red Bull.

Auch wenn der Rennfahrer der Dominanz von Lewis Hamilton (38) nichts entgegenzusetzen hatte, wurde er 2014 und 2016 immerhin Dritter in der Gesamtwertung der Formel 1 und war damit jeweils der beste Pilot nach den beiden Mercedes-Fahrern.

2016 wechselte aber ein gewisser Verstappen mitten in der Saison von Toro Rosso zu Red Bull und ersetzte den enttäuschenden Daniil Kwjat (29, Russland).

Bereits im ersten Rennen in Spanien gelang Verstappen sein erster Sieg, was auch der erste Sieg für Red Bull in dieser Saison war!

Nach weiteren Erfolgen wurde Max Verstappen zum Star des Teams und Ricciardo, die vorherige Nummer eins, war plötzlich nur noch die zweite Geige.