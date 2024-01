Dieses dänische Model darf Schumi besuchen!

Der siebenfache Weltmeister stürzte am 29. Dezember 2013 beim Skifahren in den französischen Alpen und verletzte sich trotz Helm schwer am Kopf. Seitdem bemüht sich sein Umfeld bestmöglich darum, seine Privatsphäre zu schützen.

Mick Schumacher (24) testete 2023 für das Formel-1-Team von Mercedes. © Rudy Carezzevoli/Getty Images via AFP

Hasanovic hat auf Instagram mehr als 270.000 Follower und wurde bekannt, als sie 2019 eine der Finalistinnen im Miss-Universe-Wettbewerb in Dänemark wurde.

Seitdem verdient Micks Freundin wohl unter anderem als Influencerin ihr Geld.

In regelmäßigen Abständen verlinkt die junge Frau nicht nur Werbepartner, sondern seit einigen Monaten auch immer wieder ihren Mick.

Für Schumi-junior ist ein intaktes Liebesleben genau das Richtige, nachdem er die hohen Erwartungen in der Formel 1 nicht erfüllen konnte und nach zwei Jahren im Haas-Cockpit im vergangenen Jahr keinen Formel-1-Platz mehr hatte.

In 2024 wird Schumis Nachwuchs in einem Alpine sitzen. Allerdings nicht in der Formel 1, sondern in einem Hypercar beim traditionsreichen 24-Stunden-Rennen von Le Mans.