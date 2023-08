"Es war entweder Oscar oder die Pistenbegrenzung": Formel-1-Star bricht sich bei Crash die Hand!

Daniel Ricciardo verpasst das anstehende Formel-1-Rennen in Zandvoort verletzt. Bei einem Crash im Freien Training brach er sich die Hand.

Von Aliena Rein

Zandvoort (Niederlande) - Schock vor dem ersten Formel-1-Rennen nach der Sommerpause! AlphaTauri-Pilot Daniel Ricciardo (34) crashte am Freitagnachmittag im zweiten Freien Training in Zandvoort in die Streckenbegrenzung und brach sich die Hand. Damit fällt er für den Grand Prix am Sonntag aus - mindestens.

Daniel Ricciardo (34) fällt nach seinem Unfall im Freien Training für mindestens ein Rennen aus. © Kenzo TRIBOUILLARD / AFP Das teilte sein Rennstall am Freitagabend mit. "Ein Röntgenbild hat bestätigt, dass Daniel einen Bruch eines Mittelhandknochens an der linken Hand erlitten hat. Diese Verletzung wird es ihm nicht erlauben, seinen Dienst fortzusetzen", schrieb AlphaTauri auf X (ehemals Twitter). Ricciardo war im Training selbstverschuldet in die Streckenbegrenzung gefahren, nachdem dort bereits McLaren-Pilot Oscar Piastri (22) die Kontrolle verloren hatte und quer zur Strecke stand.

"Ich habe den McLaren nicht gesehen, sorry", erklärte Ricciardo im Funk und klagte anschließend über Schmerzen in der Hand. Nachdem er zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht wurde, kehrte der 34-Jährige am Abend mit bandagiertem Arm zur Rennstrecke zurück und erklärte, was bei dem kuriosen Unfall passiert war. "Ich lenkte in Kurve 3 ein, auf einmal sah ich Piastri vor mir in der TecPro-Barriere! Ich hatte die Wahl - Crash ins Auto von Oscar oder in die Pistenbegrenzung. Ich zog die Pistenbegrenzung vor", schilderte Ricciardo laut speedweek.com. "Das alles ging so schnell, dass ich nicht die Zeit hatte, meine Hände vom Lenkrad zu nehmen. Ich spürte sofort, dass etwas nicht stimmt."

Ein Debütant darf für Daniel Ricciardo ran