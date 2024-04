Formel-1-Hammer: Sofortige Namensänderung bei Ferrari!

Maranello (Italien) - Historische Namensänderung in der Formel 1 ! Mitten in der Saison gibt Ferrari eine neue Partnerschaft bekannt: Ab sofort arbeitet der Rennstall mit US-Technikgigant HP zusammen. Das spiegelt sich ab sofort auch im Namen der Scuderia wider!

Die Scuderia Ferrari ändert zum ersten Mal in ihrer über 70-jährigen Formel-1-Geschichte ihren Namen. © Joel Carrett/AAP/dpa

Dass die Formel-1-Teams ihre Namen an ihre Sponsoren anpassen, ist grundsätzlich nichts Ungewöhnliches: So heißt Red Bull offiziell "Oracle Red Bull Racing", das Zweitteam Racing Bulls "Visa Cash App RB Formula One Team", Haas "MoneyGram Haas F1 Team" etc.

Beim Traditionsrennstall Ferrari blieb der Name jedoch seit Einführung der Formel-1-Weltmeisterschaft 1950 stets unangetastet - bis jetzt!

Schon beim nächsten Rennen, dem Großen Preis von Miami am 5. Mai, werden die Italiener unter dem neuen Namen "Scuderia Ferrari HP" an den Start gehen, auf ihren Social-Media-Kanälen wurde der Name bereits geändert.

Die Zusammenarbeit ist auf mehrere Jahre ausgelegt und soll Ferrari laut SpeedWeek etwa 100 Millionen Dollar einbringen.