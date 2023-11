Formel 1: 35.000 Menschen bedrohen Mega-Event in der Stadt der Sünde!

Las Vegas (Nevada/USA) - In zwei Wochen wartet auf die Formel 1 ein Saisonhöhepunkt: Zum ersten Mal seit 41 Jahren gastiert die Königsklasse des Motorsports in Las Vegas - doch es gibt ernsthafte Probleme!

Die Stadt der Sünde lädt zum Tanz. Das letzte Mal war die Formel 1 im Jahr 1982 zu Gast in der Wüste! (Symbolbild) © 123rf/somchaij

Denn Tausende von Hotelmitarbeitern in Las Vegas drohen in den Streik zu treten, und ohne Hotels geht in Vegas gar nichts!

Wie 2news berichtete, kann der Streik der Hotelangestellten nicht nur einen erheblichen Einfluss auf die berühmten Casinos am Strip haben, sondern auch das Formel-1-Rennen am 19. November gefährden.



Die Gewerkschaft, die zum Streik aufruft, ist die "Culinary Workers Union", die größte Gewerkschaft im US-Bundesstaat Nevada.

Auf ihrer Website kündigte sie an, dass 35.000 Arbeiter in Las Vegas geschlossen ihre Jobs aufgeben werden, wenn bis einschließlich des 10. November kein zufriedenstellendes Angebot von der Arbeitgeberseite vorliegt. Bereits am 17. November sollen die Formel-1-Stars ihr Training auf dem Vegas-Strip absolvieren.

Die Gewerkschaft fordert eine Lohnsteigerung von erheblichem Ausmaß!

Laut Gewerkschaftssprecherin Bethany Khan nicht weniger als "die größten Lohnerhöhungen, die jemals in ihrer Geschichte (der Gewerkschaft, Anm. d. Red.) ausgehandelt wurden".