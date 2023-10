Novum bei Formel-1-Team: Traditions-Rennstall holt erste Frau!

2022 fuhr sie erstmals in der W-Series für Frauen, außerdem ging sie dieses Jahr in der Elite-Nachwuchsserie F1 Academy an den Start und holte im Mai in Valencia sogar ihren ersten Sieg.

Und sie fügte an: "Ich bin so dankbar für diese Chance, denn ich glaube, dass ich jetzt die bestmögliche Entwicklungsstruktur um mich herum habe, um den nächsten Schritt zu machen."

"Es fällt mir immer noch schwer, meinen Namen neben McLaren zu sehen, ohne emotional zu werden, denn die Geschichte und das Erbe, die mit diesem Team verbunden sind, machen mich wirklich sprachlos", so Bustamante in der offiziellen Mitteilung.

Es sei ein "unwirklicher Moment" in der jungen Karriere der 18-Jährigen, wie sie bei ihrer Vorstellung erklärte.

Das gab das britische F1-Urgestein am Mittwochnachmittag auf seiner Website und in den sozialen Netzwerken bekannt.

Der steile Aufstieg von Bianca Bustamante (18) geht weiter. Auf Instagram folgen der Nachwuchs-Pilotin bereits knapp 700.000 Menschen. © Screenshot/Instagram/racerbia

"Als ich gewonnen habe, war es, als ob die ganze Welt explodieren würde", erzählte Bustamante im Anschluss der Deutschen Welle.

Der Präsident der Philippinen gratulierte ihr, darüber hinaus war ihr Gesicht auf einer riesigen Werbetafel in Manila zu sehen.

"Ich wusste ehrlich gesagt nicht, wie ich reagieren sollte. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass die Wirkung so groß sein würde", so die Pilotin. "All diese Dinge mit 18 zu erleben, finde ich manchmal etwas zu viel."

Schon im Alter von gerade einmal fünf Jahren begann sie mit dem Kartfahren, ihre Zukunft im Cockpit habe nach eigener Aussage nie zur Debatte gestanden.



Dabei sei es insbesondere finanziell nicht immer einfach gewesen. Ihre Familie habe viele Opfer bringen müssen, um beispielsweise Startgeld, Treibstoff oder Reifen zu bezahlen. Bustamante selbst sei von zu Hause aus unterrichtet worden und habe ihre Freizeit nicht etwa mit Freunden, sondern fast ausschließlich auf dem Asphalt verbracht.

Das zahlt sich nun aus, die junge Fahrerin ist ihrem Traum einen großen Schritt näher gekommen. "Ich will es in die Formel 1 schaffen, das ist mein Mount Everest. Alles, was ich tue, dient dem Ziel es hoffentlich dorthin zu schaffen", sagte sie noch im Juni.

Jetzt wolle sie die Saison der F1 Academy erfolgreich abschließen und sich dann an die Vorbereitung für 2024 machen. "Ich war in meinem Leben noch nie so motiviert!", erklärte sie auf der McLaren-Homepage. "Ich bin voller Dankbarkeit und ich verspreche, alles zu geben."