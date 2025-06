Brückeneinsturz, Brand, Verstappen-Aus! Norris gewinnt Chaos-Rennen in Österreich

Spielberg (Österreich) - Gleich mehrere Zwischenfälle haben den Großen Preis von Österreich schon vor dem Start überschattet. Erst krachte eine Brücke auf die Strecke, dann fing der Bolide von Carlos Sainz bei der Aufwärmrunde Feuer. Auch weil Max Verstappen früh ausschied, konnte Lando Norris weitgehend unbedrängt zu seinem dritten Saisonsieg in der Formel 1 fahren.

Alles in Kürze

Der Bergekran kollidierte mit der Werbebrücke aus Metall, die an dieser Stelle die Rennstrecke überspannt, diese krachte daraufhin zu Boden.

Schon bevor das Rennen überhaupt gestartet war, ging es chaotisch auf der Strecke zu: Nach dem am Vormittag stattfindenden Formel-2-Rennen stand ein beschädigter Wagen im Kiesbett hinter der ersten Kurve. Ein Abschlepplastwagen rückte aus, um den Boliden abzutransportieren - dann kam es zum großen Knall.

Der Williams von Carlos Sainz (30) geriet nach seinem verhinderten Start in Brand. © JOE KLAMAR / AFP

Der Vorfall wirbelte den Zeitplan der Großveranstaltung am Red Bull Ring ein wenig durcheinander: Der nach dem Formel-2-Rennen angesetzte Porsche-Supercup konnte nur verspätet und zudem verkürzt stattfinden.

Um 15 Uhr sollte dann eigentlich wie geplant der Startschuss für das elfte Saisonrennen der Königsklasse fallen.

Dort kam es aber sogleich zum nächsten Zwischenfall: Beim Start der Aufwärmrunde blockierte das Getriebe von Carlos Sainz' Williams, schließlich geriet der Wagen sogar in Brand. Mit einem Feuerlöscher rückten die Mechaniker aus, für den Spanier war das Rennen bereits beendet, bevor es begonnen hat.

Der Rennstart wurde auf 15.15 Uhr verschoben - und es ging chaotisch weiter. Schon in der ersten Runde räumte Kimi Antonelli Weltmeister Max Verstappen ab, für beide war der Grand Prix ebenfalls vorbei.

Vorne zogen die beiden McLaren einsam ihre Runden, besonders in den frühen Runden duellierten sich Norris und Oscar Piastri hart. Am Ende hatte Norris aber die Nase vorn und schnappte sich vor seinem Teamkollegen und Charles Leclerc im Ferrari den dritten Saisonsieg, mit dem er den Abstand in der Fahrerwertung auf Piastri wieder verkürzt.