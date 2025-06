"Am Boden zerstört": Trauriger Formel-1-Zwischenfall um Hamilton

Ferrari-Fahrer Lewis Hamilton (40) erwischte beim Großen Preis von Kanada ein Murmeltier. © Minas Panagiotakis / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Er merkte es nicht einmal richtig! Nach rund der Hälfte des Rennens funkte Hamilton an sein Team, wunderte sich über den Leistungsabfall seines Wagens und warum er sich im Niemandsland des Rennens befand.

Nach dem Rennen wurde ihm jedoch mitgeteilt, dass er in Runde 13 bei vollem Tempo ein Murmeltier überfahren habe.

"Ich habe etwas gespürt, aber ich war auf der Straße, ich wusste nicht, was es war. Ich habe in meinen Spiegel geschaut, ich konnte nichts sehen", erklärte der siebenfache Weltmeister im Anschluss an den Grand Prix: "Die Leute sagen mir jetzt, dass es ein Murmeltier war - ich bin am Boden zerstört, das zu hören."

Durch den Schlag wurde der Unterboden seines Ferraris schwer beschädigt, was Hamilton Abtrieb und damit bis zu einer halben Sekunde pro Runde kostete. Am Ende reichte es für den Briten immerhin noch zu Platz sechs - das kümmerte ihn im Zielbereich aber wenig.