Mit 240 Sachen! Formel-1-Star donnert im Training gegen Leitplanke

Mogyoród (Ungarn) - Es läuft einfach nicht rund für Charles Leclerc (26)! Nach den dürftigen Auftritten der vergangenen Wochen knallte der Ferrari-Pilot am Freitag beim zweiten Training vor dem Großen Preis von Ungarn im Vollspeed gegen die Leitplanke.

Der Scuderia-Star musste zwar entsprechend der FIA-Vorgaben mit dem Medical Car in die Box gebracht werden, habe sich jedoch nicht verletzt, wie die Formel 1 inzwischen auf ihren offiziellen Kanälen mitteilte.

Mit 240 Kilometern pro Stunde auf dem Tacho verlor der 26-Jährige so völlig die Kontrolle, drehte sich einmal um die eigene Achse und krachte dann links gegen die Streckenbegrenzung.

Sichtlich niedergeschlagen schlenderte Charles Leclerc (26) nach seinem Unfall am Freitag durch die Box. Immerhin blieb er unverletzt. © Ferenc ISZA / AFP

Für Leclerc passte der Crash aber ins trübe Bild der letzten Wochen. Nach dem Sieg im Mai auf seiner Heimatstrecke in Monaco ging es für den F1-Fahrer stetig bergab.

Es folgten der Ausfall in Kanada, Platz fünf in Spanien und die verhunzten Auftritte in Spielberg und Silverstone, die er auf den enttäuschenden Rängen elf und 14 beendete.

"Ich bin zuversichtlich, dass es von diesem Rennen an besser sein wird", gab er sich vor dem Grand Prix in Ungarn am Sonntag (15 Uhr) aber selbstsicher, das Ruder herumreißen zu können.