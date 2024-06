Freundin von Max Verstappen im Netz angefeindet, doch der Weltmeister steht zu ihr!

Kelly Piquet, die Freundin von Formel-1-Weltmeister Max Verstappen, hat sich auf Instagram gegen Hass, Lügen und falsche Gerüchte gewehrt.

Von Florian Mentele

Monaco - Kurz sah es in der Formel 1 so aus, als könnte es diese Saison mal wieder richtig spannend werden, doch dann hat sich Max Verstappen (26) in Kanada zurückgemeldet und seine Gesamtführung weiter ausgebaut. Abseits der Strecke läuft es für den Dominator aber nicht nur rosig, denn seine Freundin Kelly Piquet (35) wird in den sozialen Netzwerken regelmäßig beleidigt - und hat sich nun gewehrt.

Kelly Piquet (35) und Max Verstappen (26) sind seit rund vier Jahren ein Paar. © Screenshot/Instagram/kellypiquet Auf Instagram verteidigte sich die Tochter des ehemaligen F1-Piloten Nelson Piquet (71) gegen "falsche Informationen" und "Lügen", die im Internet die Runde machen würden. "Seit über drei Jahren navigiere ich durch eine sehr seltsame und verstörende Welle von Anschuldigungen, Gerüchten, erfundenen Situationen, gefälschten Zeugenaussagen, mit Photoshop bearbeiteten Screenshots", schrieb die im saarländischen Homburg geborene Brasilianerin. Und sie fügte an: "Die Vorwürfe, die gerade in den letzten Monaten erhoben wurden, haben eine neue Ebene der Diffamierung erreicht. Wer mich kennt, weiß, dass ich mich niemals in eine solche Lage bringen, bestimmte Dinge sagen oder so handeln würde." Das Model ist seit 2020 mit dem dreimaligen Weltmeister liiert, zuvor war sie bis Dezember 2019 mit dem Rennfahrer Daniil Kvyat (30) zusammen, mit dem sie auch eine gemeinsame Tochter hat. Drei Jahre vor dem Liebes-Aus ersetzte ausgerechnet Verstappen den russischen Kollegen im Red-Bull-Cockpit, ehe er später auch den Platz an der Seite von Piquet einnahm. Das wird seitdem von zahlreichen Netz-Trollen zum Anlass für Spott und Häme genommen.

Post von Kelly Piquet auf Instagram

Max Verstappen steht seiner Freundin Kelly Piquet zur Seite