Hamilton schießt gegen Mercedes! Beziehung schon lange zerstört?

Lewis Hamilton verlässt Mercedes nach der Saison - und verliert nicht nur positive Worte über seinen Formel-1-Rennstall.

Von Aliena Rein

Brackley (England) - Diese Entscheidung überraschte die gesamte Formel 1: Lewis Hamilton (39) wechselt im kommenden Jahr von Mercedes zu Ferrari. Doch kam der Wechsel wirklich so überraschend? In der neuen Staffel der Formel-1-Serie Drive to Survive zeichnet sich ein Bruch zwischen dem siebenmaligen Weltmeister und seinem Rennstall ab ...

Hatte Probleme mit dem Mercedes-Team: Lewis Hamilton (39). © Denes Erdos/AP/dpa Seit 2013 fährt Hamilton für Mercedes und holte innerhalb seiner ersten acht Jahre dort satte sechs WM-Titel. Doch zuletzt blieben die Erfolge aus, Red Bull und insbesondere Max Verstappen (26) überflügelten die Silberpfeile. Während der Titelkampf 2021 zwischen Verstappen und Hamilton erst in letzter Minute entschieden wurde, blieb der 39-Jährige in den darauffolgenden beiden Jahren sogar sieglos - und war dementsprechend frustriert. "Ich kann mich kaum noch daran erinnern, wie es sich anfühlt, zu gewinnen. Es ist eine Weile her, um ehrlich zu sein", beklagte sich der Noch-Mercedes-Pilot vor den Netflix-Kameras, die die Saison 2023 begleiteten. Formel 1 Red-Bull-Skandal spitzt sich zu: Boten seine Anwälte Schweigegeld für Sex-Nachrichten? Was ihm dabei besonders aufstieß: Die Ingenieure des britischen Rennstalls hörten nicht auf ihn, als er nach der ersten sieglosen Saison 2022 Probleme am Auto ansprach! "Letztes Jahr habe ich mich bei der Mannschaft beschwert und gesagt: 'Wir müssen diese Änderungen vornehmen, sonst werden wir nicht mehr von diesem Pfad, den wir eingeschlagen haben, wegkommen. Also bitte, bitte tut etwas dagegen'", erzählte Hamilton. Die Ingenieure sahen das jedoch offensichtlich anders: "Ich erinnere mich an den Tag, an dem sie sagten: 'Wir wissen, was wir tun, du liegst falsch'", sagte der 39-Jährige und betonte: "Das war definitiv ein interessanter Moment."

Lewis Hamilton: Mit den Mercedes-Boliden der letzten Jahre hatte er keine Chance