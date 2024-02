Formel-1-Hammer perfekt: Lewis Hamilton wechselt zu Ferrari!

Maranello (Italien)/Brackley (Großbritannien) - Die Überraschung ist perfekt! Formel-1 -Fahrer Lewis Hamilton (39) verlässt Mercedes nach der Saison 2024 und heuert im kommenden Jahr beim Konkurrenten Ferrari an.

Blickt lächelnd in ein neues Kapitel seiner Karriere: Lewis Hamilton (39) wird ab 2025 im Ferrari-Cockpit sitzen. © JIM WATSON / AFP

Das haben beide F1-Rennställe inzwischen offiziell bestätigt.

Demnach macht der 39-jährige Brite von einer Ausstiegsklausel in seinem Vertrag Gebrauch, die er sich bei seiner Verlängerung im vergangenen August einbauen ließ. Bei der Scuderia erhält er einen Kontrakt über mehrere Jahre.

"In Bezug auf eine Team-Fahrer-Paarung ist unsere Beziehung zu Lewis die erfolgreichste, die der Sport je gesehen hat. Darauf können wir mit Stolz zurückblicken", erklärte Mercedes-Teamchef Toto Wolff (52) im Zuge der Bekanntmachung.

Man akzeptiere die Entscheidung des siebenfachen Weltmeisters und blicke dennoch mit Spannung in die Zukunft.

Derweil blickt auch Hamilton selbst mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf seine Zukunftsplanung: "Die Entscheidung, Mercedes zu verlassen, war eine der schwersten, die ich je treffen musste", so der Star-Pilot.

"Ich habe unglaubliche elf Jahre mit diesem Team verbracht und bin so stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben", fügte der mehrfache Rekordhalter an.

In dieser Saison möchte er trotz des bevorstehenden Wechsels die "bestmögliche Leistung" abliefern.