McLaren-Youngster rast in China zum ersten Formel-1-Saisonsieg

Oscar Piastri (23) freut sich über seinen ersten F1-Sieg der Saison. © HECTOR RETAMAL / AFP

In der WM-Gesamtwertung verteidigte der Brite Norris, der zum Saisonstart vor einer Woche in Australien gesiegt hatte, seine Führung.

Weltmeister Max Verstappen (27) aus den Niederlanden verlor dahinter an Boden, weil er im schwächelnden Red Bull nicht über Platz vier hinauskam. Im vergangenen Jahr hatte Verstappen den Grand Prix in China noch vor Norris gewonnen.

Nico Hülkenberg (37), der einzige deutsche Fahrer im Feld, steuerte seinen Sauber chancenlos auf den 18. Platz. Zum Auftakt vor einer Woche hatte der 37-Jährige aus dem Rheinland noch mit Platz sieben überrascht und im ersten Einsatz nach seinem Wechsel vom US-Team Haas gleich sechs WM-Punkte mitgenommen.

Piastri verteidigte seinen ersten Platz am Start souverän. Am Samstag hatte sich der 23-Jährige erstmals in seiner Karriere die Pole Position für einen Grand Prix erkämpft. Teamkollege Norris nahm schnell die Verfolgung auf und schob sich vorbei an Russell auf Position zwei.