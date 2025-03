Noch vor dem zweiten Rennen! Formel-1-Boss deutet öffentlich Fahrerwechsel an

Shanghai (China) - Gerade mal ein Rennen ist die neue Formel-1-Saison alt, und schon gibt es die erste Fahrer-Diskussion! Nach einem völlig verkorksen Qualifying für den Großen Preis von China zählt Red-Bull-Boss Helmut Marko (81) seinen eigenen Fahrer Liam Lawson (23) öffentlich an.

Liam Lawson (23) landete trotz seines starken Boliden im Qualifying von Shanghai nur auf dem letzten Platz. © HECTOR RETAMAL / AFP

In Shanghai landete der neuseeländische Youngster, der bei Red Bull in diesem Jahr sein erstes Stammcockpit bekam, in der Qualifikation nur auf dem 20. und letzten Platz.

Schon in Australien zum Saisonauftakt war der Nachfolger von Sergio Pérez (35) im Qualifying nur auf den 18. Rang gefahren und im anschließenden Rennen dann ausgeschieden.

Genug für Marko, um seinem Fahrer noch vor dem zweiten Grand Prix die Rückendeckung zu entziehen!

"Das ist nicht das, was wir uns erwartet haben. Wir werden das in Ruhe diskutieren", sagte der Red-Bull-Motorsportchef bei Sky und deutete auch gleich an, dass sich Lawson seines Cockpits lieber nicht zu sicher sein sollte: "Wir haben ja darunter [im Nachwuchsbereich, Anm. d. Red.] auch noch ein paar Fahrer, die sich empfehlen. Gott sei Dank sind wir gut aufgestellt."