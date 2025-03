Rausschmiss nach nur zwei Rennen: Jetzt spricht der geschasste Formel-1-Star

Dass er das jetzt aufgeben müsse, sei "hart, aber ich bin dankbar für alles, was mich an diesen Punkt gebracht hat". Er dankte jedem, der ihn unterstützt habe: "Das bedeutet mir die Welt."

Auf Instagram machte der Neuseeländer klar, was es für ihn bedeutet, seinen Platz an der Seite von Max Verstappen (27) schon wieder abgeben zu müssen.

Der Red Bull von Liam Lawson geht jetzt erst einmal an seinen ehemaligen Teamkollegen Yuki Tsunoda. © WILLIAM WEST / AFP

Lawson schied in seinen beiden Saisonrennen einmal aus und wurde einmal Zwölfter - aber auch nur, weil vor ihm drei Fahrer disqualifiziert wurden.

Dazu kamen extrem schwache Qualifyings und ein 14. Platz im ersten Sprint des Jahres in China. Genug für die Red-Bull-Führung, um die Reißleine schon früh zu ziehen und den 23-Jährigen auszutauschen!

In Zukunft wird Lawson wieder für das RB-Nachwuchsteam Racing Bulls an den Start gehen, für das er bereits Ende der vergangenen Saison sechs Rennen bestritten hatte, er tauscht also das Cockpit mit seinem damaligen Teamkollegen Tsunoda.

"Danke an die Racing Bulls für den herzlichen Empfang", beendete Lawson seinen emotionalen Post. Er freue sich darauf, an einem seiner liebsten Orte an den Start zu gehen: Am ersten Aprilwochenende macht der Formel-1-Zirkus in Japan halt.