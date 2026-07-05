Formel-1-Spektakel in Silverstone: Charles Leclerc nutzt Technik-Desaster von Antonelli aus

Silverstone (Großbritannien) - Im Chaos von Silverstone hat Charles Leclerc ein Technik-Desaster von WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli ausgenutzt und seinen ersten Formel-1-Sieg seit 623 Tagen gefeiert.

Charles Leclerc (28) krönte eine starke Leistung beim Großen Preis von Silverstone mit dem Sieg. © Matthew Vincent/PA Wire/dpa

Der Teenager klagte zehn Runden vor dem Ende bei seiner Aufholjagd auf den Führenden von Ferrari über einen Schaden an seinem Mercedes, wurde ganz weit zurückgeworfen und blieb als 16. zum dritten Mal nacheinander ohne Punkte.

Leclerc behielt beim Grand Prix von Großbritannien mit einer späten Safety-Car-Phase nach einem Kiesbett-Aus von Max Verstappen im Red Bull kühlen Kopf und stand erstmals seit dem USA-Event in Texas 2024 auf dem Podest wieder ganz oben.

Der Monegasse verwies Antonellis Teamkollegen George Russell auf den zweiten Platz.

Dritter wurde Lokalheld Lewis Hamilton, der eine Fünf-Sekunden-Strafe wegen Fehlstarts verbüßen musste und sich am Ende mit einem Taktikfehler beim Boxenstopp um Platz zwei brachte.