Wie auch schon Verstappen! Unachtsamkeit kommt Formel-1-Star Leclerc teuer zu stehen

São Paulo (Brasilien) - Nur ein kleiner Augenblick der Unachtsamkeit kommt Formel-1-Star Charles Leclerc (27) teuer zu stehen! Der Monegasse hatte sich am vergangenen Rennwochenende zu einem verbalen Aussetzer hinreißen lassen - und wird dafür nun zur Kasse gebeten.

Ist wegen eines verbalen Ausrutschers zu einer Geldstrafe verdonnert worden: Formel-1-Rennfahrer Charles Leclerc (27). © ALFREDO ESTRELLA / AFP

Der 27-Jährige muss fürs Fluchen in einer Pressekonferenz nach dem Großen Preis von Mexiko eine Geldstrafe in Höhe von 10.000 Euro zahlen, gab der Automobil-Weltverband FIA am gestrigen Freitagabend bekannt.

Die Hälfte davon wurde auf Bewährung ausgesetzt - entfällt, sofern sich ein derartiger Verstoß nicht innerhalb von zwölf Monaten wiederholt. Der Ferrari-Pilot hatte das Wort "Fuck" benutzt, nachdem er auf eine Szene kurz vor Rennende eingegangen war.

Leclerc kam in der letzten Kurve des Autódromo Hermanos Rodríguez, nur kurz vor Start- und Zielgerade, von der Strecke ab - konnte den Einschlag seines Boliden bei hoher Geschwindigkeit in die Bande jedoch verhindern.

Mit all seinem Können gelang es ihm, die Kontrolle über seinen Wagen doch noch zu wahren - und als Drittplatzierter auf dem Podest zu landen, wenn auch hinter McLaren-Kontrahent Lando Norris (24), der Nutznießer war und vor Leclerc die karierte Flagge sah.