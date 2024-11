Formel-1-Sprint: McLaren-Doppelsieg auf dem High-Speed-Kurs von Katar!

Losail International Circuit (Katar) - McLaren hat mit einem Doppelsieg im Sprint von Katar Kurs auf seinen ersten Triumph in der Team-WM seit 26 Jahren genommen.

Lando Norris (25) hat auf den allerletzten Metern seinem Teamkollegen Oscar Piastri (23) den Sieg im letzten Sprintrennen dieser Formel-1-Saison überlassen. © Darko Bandic/AP/dpa

Oscar Piastri gewann das Kurzrennen am Samstag vor Lando Norris, der britische Traditionsrennstall baute seinen Vorsprung im Klassement damit aus - auch, weil Ferrari enttäuschte: Carlos Sainz und Charles Leclerc kamen nicht über die Plätze vier und fünf hinaus. George Russell im Mercedes wurde Dritter.

Kurios: Auf der Zielgeraden ließ der bis dahin führende Norris seinen Teamkollegen Piastri passieren und schenkte ihm den Sieg, es war wohl ein Dank für dessen Hilfe in den vergangenen Monaten im Kampf um die Fahrer-WM.

Diese hatte Max Verstappen am vergangenen Wochenende in Las Vegas vorzeitig für sich entschieden.

Vor den verbleibenden Grand Prix am Sonntag (17.00 Uhr MEZ/Sky) in Katar und eine Woche später in Abu Dhabi hat McLaren nun 30 Punkte Vorsprung auf die Scuderia, noch 88 Punkte sind zu gewinnen.