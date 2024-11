Max Verstappen krönt sich zum vierten Mal in Folge zum Formel-1-Weltmeister

Max Verstappen (27) hat sich zum vierten Mal in Folge zum Weltmeister der Formel 1 gekrönt. © Andre Penner/AP/dpa

"Es war eine lange Saison, die super angefangen hat, immer länger und härter wurde, aber wir haben als Team super zusammengehalten. Ich bin stolz, auf alle, die mitgeholfen haben. Ich bin erleichtert und sehr stolz, viermal Weltmeister, das hätte ich nicht für möglich gehalten", sagte der Niederländer nach dem Triumph am Mikrofon bei Sky.

Dem Niederländer reichte auf dem Stadtkurs in der Sierra Nevada der fünfte Platz. Weil Verfolger Lando Norris (25) einen Platz hinter ihm auf Rang sechs landete, ist Verstappen vor den ausstehenden Rennen von Katar und Abu Dhabi in der Fahrerwertung nicht mehr einzuholen.

"Nach Monza war ich skeptisch, aber wir haben es Gott sei Dank wieder herumgedreht. Heute war es eine taktische Meisterleistung. Am Anfang hatte er den Top Speed, danach hat er sich aber auf die Meisterschaft besonnen und hat das Auto sicher nach Hause gebracht, lobte Helmut Marko (81), Motorsportchef bei Red Bull und fügte an: "Er hat immer wieder das Maximale herausgeholt. In einer Phase, wo wir vom Speed her nur vierte Kraft waren, hat er es geschafft, dass wir den Vorsprung immer wieder stabilisieren konnten."

Den Grand Prix von Las Vegas gewann George Russell (26) im Mercedes vor seinem Teamkollegen Lewis Hamilton (39). Dritter wurde Carlos Sainz (30) im Ferrari. "Viva, Las Vegas, Baby" hieß es beim Funkspruch von Russell.