"Weg von dem Bike": Formel-1-Star wird von eigener Mutter zurückgepfiffen!

Oscar Piastri (22) wurde auf Twitter von seiner Mutter zurückgepfiffen - die Fans feiern sie! © Joel Carrett/AAP/dpa

Der McLaren-Fahrer, der in dieser Saison sein Debüt in der höchsten Rennserie gab und auf Anhieb bereits Platzierungen knapp hinter dem Podium einsammelte, nutzte die Sommerpause der Formel 1, um das MotoGP-Rennen im britischen Silverstone zu besuchen.

Dort setzte sich der 22-jährige Australier auf ein Motorrad, postete ein Foto davon und schrieb dazu: "Pause für die vier Räder, also dachte ich, ich versuche es mal mit zwei".

Doch der McLaren-Newcomer hatte die Rechnung ohne seine Mutter gemacht!

Denn diese kommentierte seinen Post mit "Oh nein, das tust du nicht!!! Weg von dem Bike, Oscar Jack Piastri. Mein Herz kommt kaum mit Autos klar."

Der Kommentar von Nicole Piastri ging viral, wurde schon über 700.000 Mal angesehen und mehr als 13.000 Mal geliket - die Fans feiern ihre Aussage und pflichten ihr bei: "Deine Mutter hat gesprochen, steig vom Bike, Oscar", kommentierte eine Userin.

Andere machten den Formel-1-Fahrer auf die Anrede seiner Mutter aufmerksam: "Der zweite Vorname ist gefallen - ich denke, du solltest besser auf sie hören, Oscar!" oder "Oh oh ... wenn der volle Name gerufen wird, weißt du, dass du in Schwierigkeiten steckst!", warnten ihn diverse Twitter-Nutzer.