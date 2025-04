Formel 1: Start-Ziel-Triumph für Piastri in Bahrain, Verstappen nur Sechster

Sakhir (Bahrain) - Oscar Piastri hat den Großen Preis von Bahrain gewonnen und seinen zweiten Grand-Prix-Erfolg in diesem Jahr eingefahren. Der Australier triumphierte im Flutlichtrennen von Sakhir nach einer fehlerfreien Leistung und machte im Kampf um die WM-Spitze der Formel 1 seine Ansprüche deutlich.

McLaren-Überflieger Oscar Piastri (24) hat sich mit einer titelreifen Fahrt seinen zweiten Formel-1-Saisonsieg geschnappt. © Darko Bandic/AP/dpa

Zweiter wurde Mercedes-Pilot George Russell, Lando Norris im zweiten McLaren belegte den dritten Platz. Für die Konstrukteursweltmeister ist es bereits der dritte Sieg im vierten Rennen in diesem Jahr.

Weltmeister Max Verstappen erlebte derweil ein schwieriges Rennen. Für den Niederländer reichte es nur zu Platz sechs.

Nach seinem Sieg zuletzt in Japan fand er sich nun wieder in der Realität wieder, sein RB21 ist im Vergleich zur Konkurrenz zu langsam.

Vor allem die deutlich wärmeren Bedingungen am persischen Golf kamen Piastri und Co. entgegen. Piastris Garagennachbar Norris überholte in der Schlussphase Charles Leclerc, der im Ferrari Vierter wurde. Rekordweltmeister Lewis Hamilton belegte den fünften Platz.