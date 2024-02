Formel 1: Warum steigt das erste Rennen 2024 an einem Samstag?

Die ersten beiden Rennen der Formel 1 2024 finden an einem Samstag statt. Das liegt am muslimischen Fastenmonat Ramadan.

Von Aliena Rein

Bahrain - Es geht wieder los! Nach monatelangem Warten dreht die Formel 1 am Wochenende wieder ihre Runden, schon am kommenden Samstag findet der erste Grand Prix des Jahres in Bahrain statt. Aber warum eigentlich an einem Samstag anstatt wie gewohnt am Sonntag?

Die Formel-1-Piloten um Charles Leclerc (26) müssen sich in diesem Jahr umstellen: Die Saison beginnt ausnahmsweise an einem Samstag. © Darko Bandic/AP/dpa Der Grund für die Verschiebung liegt im muslimischen Fastenmonat Ramadan. Dieser beginnt in diesem Jahr am Sonntag, dem 10. März - also genau an dem Tag, an dem eigentlich das zweite Rennen der Saison, der Große Preis von Saudi-Arabien, vorgesehen war. Um in dem muslimisch geprägten Land darauf Rücksicht zu nehmen, verschob die Formel 1 den Grand Prix auf Samstag, den 9. März. Da laut Reglement aber mindestens eine Woche zwischen zwei Rennen liegen muss, wird auch der Große Preis von Bahrain am Wochenende zuvor angepasst und auf den Samstag vorverlegt. Es werden jeweils die gesamten Renn-Wochenenden um einen Tag nach vorne geschoben: Das freie Training steigt am Donnerstag anstatt am Freitag, am Freitag das Qualifying und am Samstag schließlich der jeweilige Grand Prix.

Formel 1: Wann fand das letzte Rennen an einem Samstag statt?