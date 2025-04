Zu lange auf dem Klo? Kuriose Strafe für Formel-1-Star

Carlos Sainz (30, r.) blickte schon kurze Zeit vor der Hymne nicht ganz glücklich drein. Ob es ihm dort bereits nicht gut ging? © MOHD RASFAN / AFP

Um 13.44 Uhr Ortszeit sollte die japanische Hymne in Suzuka ertönen, doch um exakt diese Uhrzeit war Sainz nicht an seinem vorgesehenen Platz zwischen den anderen Fahrern.

Auch wenn er im Weltbild gerade einmal 17 Sekunden nach Erklingen der Hymne zu sehen war, zog das eine happige Strafe der FIA nach sich - 20.000 Euro kostete das kurze Vergehen!

Dabei war die FIA noch milde gestimmt, denn eigentlich stehen auf dem Zuspätkommen zur Hymne bis zu 60.000 Euro Strafe.

Doch wie aus dem Urteil hervorgeht, bezog der Weltverband in seine Entscheidung mit ein, dass Sainz zuvor an Magenproblemen gelitten habe. War der Spanier also einfach zu lange auf dem Klo gewesen?