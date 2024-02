Hamilton-Paukenschlag in der Formel 1: So spät erfuhr Toto Wolff von seinem Wechsel

Oxford (England) - Es war ein Personalbeben, wie es die Formel 1 schon lange nicht mehr gesehen hat: Lewis Hamilton (39) verlässt Mercedes nach der anstehenden Saison und wechselt zu Ferrari . Besonders pikant: Sein langjähriger Teamchef Toto Wolff (52) erfuhr erst am Tag vor der offiziellen Verkündung von Hamiltons Wechsel!

Eine Sache aber doch: das Timing! Schließlich erfuhr der Österreicher erst am Mittwoch von den Neuigkeiten - einen Tag, bevor der Rennstall die Meldung selbst offiziell machte.

Deshalb war Wolff selbst auch nicht so überrascht wie die Öffentlichkeit, dass der siebenmalige Weltmeister von diesem Recht Gebrauch macht: "Als wir den Vertrag mit Lewis unterzeichneten, entschieden wir uns für eine kürzere Laufzeit, daher sind die Ereignisse keine Überraschung."

Dass Hamilton Mercedes doch schon nach der Saison 2024 verlassen kann, liegt an einer Klausel seines Vertrags, laut der auch ein Ausstieg nach einem Jahr möglich ist.

Der Brite "habe das Gefühl, dass er eine Veränderung brauche. Das kann ich verstehen", erklärte Wolff am Freitag bei einer Medienrunde . "Wir sind seit zwölf Jahren zusammen. Ich weiß nicht, ob irgendein anderer Fahrer so lange bei einem Team war."

Seit 2013 fährt Lewis Hamilton für Mercedes, geht in seine zwölfte Saison mit den Silberpfeilen.

Lewis Hamilton (39, l.) und Toto Wolff (52) feierten gemeinsam zahlreiche Erfolge, darunter sechs WM-Titel des Briten. © Ozan Kose/POOL AFP/AP/dpa

Er habe die Gerüchte bereits einige Tage zuvor gehört, erklärte der 52-Jährige, doch für Mittwoch sei ohnehin ein Frühstück zwischen den beiden angesetzt gewesen. Das habe Wolff abwarten wollen - und tatsächlich teilte ihm Hamilton seinen Entschluss mit.

"Der Zeitpunkt war für uns natürlich überraschend", enthüllte der Teamchef. "Aber ich denke, er hat versucht, uns viel Zeit zu geben, um zu entscheiden, was wir im nächsten Jahr machen wollen."

Er habe auch nicht versucht, Hamilton den Wechsel auszureden, auch wenn er vor der Weihnachtszeit noch von einem Verbleib des Briten überzeugt war.

"Es ist, wie es ist", betonte Wolff. "Jeder Rennfahrer träumt davon, einmal in einem roten Overall in einem roten Auto zu sitzen. Wir haben schon oft darüber gesprochen, dass es aufregend wäre, dies eines Tages zu tun." Er habe Verständnis dafür, dass Hamilton noch einmal eine neue Herausforderung suche.

Böses Blut herrscht also trotz der frühzeitigen Ankündigung, zu einem anderen Rennstall zu gehen, nicht - und so wollen Hamilton und Wolff 2024 noch ein letztes Mal gemeinsam angreifen und idealerweise einen siebten WM-Titel für den Briten im Mercedes einfahren.