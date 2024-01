Ist Ralf Schumacher von Sohn David enttäuscht? Jetzt spricht er Klartext

Köln - Der Name Schumacher gehört zur Formel-1 wie der Dom zur Stadt Köln . Gleich drei "Schumis" haben den Sprung in die Motorsport-Königsklasse geschafft. Nur einem blieb ein Renneinsatz bisher verwehrt: David (22), der Sohn von Ralf Schumacher (48).

David Schumacher (22) fährt aktuell in der Deutschen Tourenwagen Masters (DTM). © Screenshot/Instagram/davidschumacher_official

Ist sein Vater deshalb enttäuscht vom 22-Jährigen? "Ich muss zugeben, dass David aus meiner Sicht manchmal zu locker an die ein oder andere Sache herangeht. Einige Dinge hätten bei David in den vergangenen Jahren anders laufen können. Ich bin aber sehr stolz auf meinen David. Jeder sollte seinen eigenen Weg finden", hegt der heutige Sky-Experte in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung keinen Groll.

Sein Sprössling sieht das jedoch etwas anders. Auf die Frage, ob er die Erwartungen des sechsfachen Formel-1-Rennsiegers erfüllt hätte, hat er eine klare und eindeutige Antwort. "Dafür müsste ich jetzt in der Formel 1 sein", so der Neffe von Motorsport-Legende Michael Schumacher (55).

Der Rennfahrer fährt seit dem Jahr 2022 für Mercedes in der Deutschen Tourenwagen Masters (DTM). Aber auch dort nur mit mäßigem Erfolg.

Doch trotz des Abschneidens hat Ralf aufgehört, seinem Sohn in seine Karriere hereinzureden. "Mittlerweile denke ich, dass er aber auch erkannt hat, dass ich meinen eigenen Weg gehen muss, ich bin ja schon 22 Jahre alt", erklärt David.